PROMOTION DE L’AGRICULTURE : Une star-up pour booster l’activité agricole

L’université ‘’Abdelhamid Ibn Badis ‘’ a accueilli l’événement ‘’Genius Up Project ‘’qui s’est déroulée pendant le week-end, et qui a pris fin, hier samedi. En effet, cet événement a regroupé 60 participants venus de toutes les régions du pays englobant une dizaine de wilayas durant 3 jours le 25, 26 et 27 du mois en cours, Cette start-up a été organisée par l’étudiante en sciences et technologies agro alimentaires, Melle Fatima Slimane de l’école supérieure d’agronomie de l’université’’ Abdelhamid Ibn Badis’’ de Mostaganem .Du coup, ces projets permettront de booster le développement agricole dans notre pays pour réduire les importations afin d’assurer la sécurité alimentaire. En vue d’améliorer les filières, agro alimentaires notamment, la production végétale, la production animale et autres avec la complémentarité des spécialités, économie, informatique, marketing et autres, les étudiants vont présenter leurs projets qui reposent sur le domaine de l’agronomie avec de nouvelles idées, consolidées par des innovations et ce, pendant, les 54 h dira t elle . Durant cette période, les idées seront sélectionnées, dirigées et développées avec l’aide des experts ou des coachs. Il y a lieu de signaler que cette manifestation scientifique est une opportunité qui permettra d’apprendre, de travailler en groupe, d’échanger des idées et des expériences. Elle est non seulement aux étudiants de l’école mais également aux étudiants des autres universités afin de concrétiser toutes les idées menant un projet en charge dans le domaine de l’agronomie notamment dans les sciences et les technologies de l’agro alimentaire.