PROLONGEMENT DU CONFINEMENT : Le MJS prolonge la suspension des manifestations sportives

Comme attendu, et dans le sillage de la décision prise par le gouvernement de prolonger la période de confinement, le ministère de la jeunesse et des sports a instruit, samedi, tout le mouvement sportif national (MSN) de s’y tenir strictement. En effet, le département de Sid Ali Khaldi souligne dans un communiqué que «Dans le cadre du plan du gouvernement visant à lutter contre la propagation du coronavirus, le ministère de la Jeunesse et des Sports informe que toutes les mesures préventives prises demeurent en vigueur jusqu’au 29 avril». Au-delà, la même source ajoute que sont également concernées par ces dispositions «la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation des assemblées générales des structures d’animation sportives», a-t-elle précisé, ajoutant, par ailleurs que les activités liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes, les manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres, expositions et salons prévus au niveau local, régional et national étaient également concernés.