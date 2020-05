PROLONGEMENT DU CONFINEMENT : La wilaya d’Alger renouvelle les autorisations de déplacement

Après l’annonce du premier ministre Abdelaziz Djerrad, consistant au prolongement du confinement jusqu’au 31 mai en cours, les services de la wilaya d’Alger appelle au renouvellement des autorisations de déplacement. En effet, les services de la wilaya d’Alger informent l’ensemble des institutions publiques et privées, les opérateurs du secteur économique et commercial ainsi que les organismes de l’information, dont les employés ont reçu les autorisations de déplacement, que ces dernières ne sont plus valables. Ils sont donc appelés à demander des nouvelles autorisations de déplacement, précise le communiqué. « Concernant les institutions publiques et privées et les opérateurs qui exercent dans le secteur économique et commercial, ils sont appelés à se rapprocher des circonscriptions administratives pour renouveler leurs autorisations », indique le communiqué. « Quant aux organismes d’information, ils sont appelés à se rapprocher de la cellule de l’information et de la communication de la wilaya d’Alger ». Ils doivent présenter « une liste nominative de leurs employés préalablement autorisés à se déplacer, ainsi que leurs ordres de mission, afin de compléter les procédures nécessaires pour l’obtention des nouvelles autorisations de déplacement », précise le communiqué.