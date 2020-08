PROLIFERATION DES ODEURS ET MOUSTIQUES A LA CITE ‘’CHEMOUMA’’ : Les habitants interpellent les autorités de Mostaganem

Les habitants de la cité des 320 logements notamment ceux du premier carré (Bloc D) , vivent le calvaire depuis plusieurs années déjà, à cause des eaux qui s’infiltrent dans les caves des immeubles causant la prolifération des moustiques . La remontée des eaux est due, selon eux, à une obstruction des canalisations qui nécessite des travaux de réfection car le problème a pris de l’ampleur ces derniers temps. Les habitants ont engagé à plusieurs reprises des opérations d’évacuation des eaux usées et la réparation des fuites déjà localisées avec leurs propres moyens. «C’est insupportable, surtout cet été, et on a déjà eu le même problème l’été dernier», témoignent les habitants. Pour eux la situation est alarmante notamment par la présence de rats, de cafards et de moustiques. «Les conduites assez vétustes et forcément inadéquates, cèdent à plusieurs endroits, transformant, du coup, les caves d’immeubles en véritables viviers pour toutes sortes de bestioles et autres rongeurs», dénoncent-.ils Différentes maladies risquent, en effet, de se propager en raison de ces inondations trop fréquentes pour être tolérées. Notons que les habitants de la cité Chemouma n’ont pas cessé de demander l’engagement d’une opération d’aménagement de leurs immeubles qui sont dans un état de dégradation, similaire à celle lancée à la Salamandre, sachant qu’ils ont été occupés par leurs habitants depuis plus de 20 ans.