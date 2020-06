PROLIFERATION DES DECHETS PLASTIQUES A ORAN : Plages, parkings, boulevards, supermarchés, rien n’est épargné

En effet, après les circonstances sanitaires inédites que traverse le monde entier, il a été jugé préférable d’accommoder une hygiène de vie assez stricte voire draconienne. Les gants chirurgicaux ainsi que les masques sont par ailleurs, en tête de liste. Plages, parkings, rues, boulevards, supermarchés… aucun lieu n’est épargné. Il est très connu que les déchets plastiques ont une durée de décomposition d’un peu plus d’un siècle (entre 100 et 1000 ans précisément) créant ainsi d’énormes dégâts au sein de la biodiversité. À l’heure où le confinement s’est vu renforcé encore avec de nouvelles restrictions et un nouveau couvre-feu à savoir à partir de 20 h. Ainsi donc, gants chirurgicaux, masques, bavettes, sachets, ustensiles à usage unique, lingettes…. soit une longue liste qui ne cesse malheureusement de détériorer le cadre de vie des citadins en particulier et de l’environnement dans lequel on vit en général. Il faudrait donc impérativement trouver d’autres alternatives ainsi que sensibiliser les riverains envers ce fléau qui ne cesse d’étouffer la planète. Il faudrait briser le cordon avec le modèle économique linéaire en l’occurrence : extraire, fabriquer, consommer et jeter mais plutôt se diriger vers un mode circulaire à savoir ‘’le recyclage’’ qui est beaucoup moins cher mais surtout beaucoup plus sain. Il faut aussi noter que certains se sont rués vers ces achats à usage unique nécessaires par crainte, mais surtout parce que le consommateur était mal informé ce qui a créé cette surconsommation entrainant donc la hausse des déchets plastiques dans la ville. Plusieurs associations, ont voulu marqué les esprits en partageant sur leurs réseaux sociaux des clichés de déchets plastiques afin de faire prendre conscience de la gravité des événements.