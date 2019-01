PROJETS DE LOGEMENTS : Le wali de Mostaganem insiste sur l’activation des travaux

Dans le cadre du suivi de réalisation de divers projets de construction, le wali de Mostaganem, M. Rabehi Mohamed Abdenour a effectué une inspection technique auprès des différents chantiers activant dans la réalisation de logements tous types confondus, situés à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem. A cet effet, il s’est rendu au sein de trois chantiers , dont les sites abritant la construction de 720 logements locatifs et 100 autres du même type, sise à la commune de Mazagran, et deux autres lieux d’implantation de 288 logements locatifs ,situés à la commune de Sayada et à Kheireddine. Au cours de sa visite, et après avoir reçu des explications sur le taux d’avancement de ces derniers qui paraissent trainer de jour en jour , le wali a semblé ne point être satisfait d’une telle cadence des travaux . A la fin de sa tournée, le chef de l’exécutif a insisté vivement sur la nécessité d’activer les travaux au sein des chantiers et d’adresser de nouvelles mises en demeure aux entrepreneurs défaillants, dont les travaux enregistrent des taux si faibles en avancement, et ne semblent point respecter les délais qui leur ont été impartis.