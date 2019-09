PROJETS D’AMENDEMENT DE LA LOI ELECTORALE : La procédure d’urgence justifiée par l’APN

En ce sens, M. Slimane Chenine en sa qualité de président de l’assemblée populaire nationale a justifié hier mercredi 11 Septembre 2019 l’examen rapide de ces deux projets d’amendement, à travers une procédure rapide du fait de leur ‘’ caractère d’urgence’’. Adoptés lundi en conseil du gouvernement, les deux textes, remis la veille par l’instance de dialogue et de médiation au chef de l’Etat, ont été examinés par la commission des affaires administratives et juridiques sans amendements, qui a élaboré son rapport final présenté aujourd’hui en préalable aux débats.’’ La procédure d’urgence est liée à la situation que vit notre pays et cette crise nous oblige à bousculer les habitudes pour que l’APN puisse, à son tour, participer à la résolution de cette crise et surtout assurer les garanties nécessaires à l’organisation de l’élection présidentielle ‘’, a argumenté le président de l’APN. L’adoption de ces deux projets de loi au pas de charge ne peut être qu’un signe de l’imminence de la convocation du corps électoral qui pourrait intervenir possiblement dimanche prochain, comme en avait exprimé le souhait Ahmed Gaid Salah, le chef d’Etat-major dans son discours prononcé la semaine dernière à Ouargla