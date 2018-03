PROJET ‘’MAO’ A MASCARA : Le Wali met en garde les entreprises

Le Wali de Mascara, M. Lebka Mohamed, a effectué une visite de travail et d’inspection au niveau du projet MAO et d’autres projets relevant du secteur des ressources en eau, durant la journée du mardi 6 mars 2O18. Cette visite a été entamée a partir de la station d’épuration de la ferme Benchenine dans la Commune de Mohamadia, le projet est a l’arrêt depuis bientôt deux semaines après que la Société Espagnole y mis la clef sous le paillasson mettant en difficulté la Société Algérienne qui agissait en qualité de partenaire associé. Le taux d’avancement des travaux est à 70%, celui du génie civil est a 95%, l’équipement à 75%, le montage à 65%. Cette station est réalisée pour un montant de 200 milliards de cts, destinée a irrigué 650 has extensible à 1000 has. Le Ministère des ressources en eau en collaboration avec la Wilaya de Mascara sont arrivés a solutionner le problème par une révision de tout le projet et le lancement d’un avis d’appel d’offre pour désigner une autre Entreprise Algérienne qui devra achever les travaux au plus tard dans cinq mois. Ensuite l’ONID a fait un exposé sur le périmètre irrigué d’El Habra qui rencontre certains problèmes au niveau de l’expropriation des terres privés pour le passage du réseau d’irrigation, là, le Wali a usé de son savoir faire pour entamer un dialogue avec les fellahs concernés pour avoir leurs accords de principe sur le terrain, rendez vous est pris pour le dimanche au niveau de la Wilaya pour clôturer le dossier litigieux. Le Wali a toujours favorisé le dialogue pour solutionner les problèmes en particulier lors des différents qui opposent l’Administration aux fellahs. Le Wali a eu des explications sur la conduite de l’adduction Bouhanifia-Retenue de Fergoug qui a nécessité une enveloppe de 1O milliards de DA. Concernant le MAO, ce projet qui tarde a se réalisé vu la négligence de certaines entreprises qui n’ont jamais respecté les délais fixés. M. Lebka n’a pas fait de retenue a l’égard des ,responsables des entreprises qui ont brillés par un désordre dans leurs comportements durant la présentation du projet au niveau de la station 1 ou le taux d’avancement du lot 1 est a 69%, celui du lot 294% et le lot n° 3 à 65%, le Wali a mis ses responsables en garde pour un tel comportement. Poursuivant sa visite, le Wali s’est rendu au niveau du Barrage de Bouhanifia a partir duquel devait s’effectuer l’adduction vers Fergoug, puis a la station n° 3, puis la station 4 dans la Commune de Mascara et le réservoir 3X15.OOO M3 de Sidi Abdeldjebar, le Wali était claire dans ses directives, ou il a mis en garde les bureaux d’études et les entreprises chargés de la réalisation du MAO en particulier sur la question des délais.