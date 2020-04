PROJET DESERTEC : Signature d’un Accord de principe entre l’Algérie et l’Allemagne

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a déclaré dimache, que l’Algérie avait signé un accord préliminaire avec l’Allemagne afin de lancer son projet Desertec. Arkab a confirmé, lors de son passage en tant qu’invité sur les ondes de la radio nationale lors de l’émission « Deif El Sabah », que le projet d’énergie solaire Desertec a connu de grands progrès au cours de la dernière période, et que l’accord initial a été signé au début de ce mois. D’autres parts, le même responsable a ajouté que le président et directeur général du Groupe de Sonalgaz et le partenaire allemand communiquent ces jours-ci à travers la technologie de la vidéo à distance en préparation de l’accord technique, ainsi que la détermination des capacités naturelles et des qualifications que l’Algérie possède de l’énergie solaire. Dans le même contexte, Arkab a révélé que le projet d’énergie solaire Desertec n’est qu’un projet qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie énergétique nationale en cours de préparation en coordination avec plusieurs ministères, dirigée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et cette stratégie sera présentée prochainement, le programme du Gouvernement, issu des engagements du Chef de l’état , incluant un point central, à savoir « la transition énergétique », comprend un programme dont la mise en œuvre est en cours pour procéder à la transition de l’énergie électrique produite à partir du gaz vers l’énergie électrique photovoltaïque.