PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION : La commission Laraba achève son travail

La commission d’experts conduite par le professeur Laraba pour écrire un projet de nouvelle constitution a fini son travail qui sera communiqué dans les tous prochains jours, a déclaré Mohamed Lagab, chargé de mission à la présidence de la République. La commission d’experts, chargée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboun, "vient d’achever son travail et devra communiquer, très prochainement, la première mouture du projet de révision de la Constitution, clôturant ainsi la première phase de ce grand chantier politique, initié par le Président", a ajouté Mohamed Lagab, en marge d’une rencontre sur la révision de la Constitution à Médéa. L’élite nationale, issue des universités, du mouvement associatif, syndicats, organismes, ou personnalités nationales et formations politiques, est appelée à « accompagner la publication de cette mouture, à travers son enrichissement en formulant des propositions sur des aspects qui ne figurent pas dans ledit document", a-t-il défendu ajoutant que celle-ci dispose de trente jours, conformément à l’actuelle constitution, "pour débattre du projet, avant son passage pour examen devant le parlement". M. Lagab a estimé que la révision de la Constitution "est devenue une affaire d’opinion publique" et que le citoyen algérien "accorde beaucoup d’intérêts aux questions relatives à la Constitution et l’impératif d’introduire des changements à la Loi fondamentale du pays", a-t-il souligné. Le recours au référendum est "incontournable", vu que la révision porte sur un changement "global et profond" de la Constitution et "représente l’une des principales revendications du peuple, auquel reviendra, en définitif, le dernier mot, à l’occasion de ce référendum pour se prononcer sur le sujet".