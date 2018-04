PROJET DE 3300 LOGEMENTS AADL A MASCARA : Le wali ordonne le lancement des chantiers

Le wali de Mascara, M. Lebka Mohamed a donné ce lundi 16 Avril le coup d’envoi du lancement des chantiers par la Société DEK-IN-SAN Turque qui vient de prendre la place de la Société Chinoise C2SS dont le contrat a été résilié. La Société Turque a réalisé un programme de 3300 logts dont 750 à Sidi Abdeldjebar, 750 au niveau de la Gare, 1000 autres pour Mascara ainsi que les 400 logements de la Daïra de Ghriss qui ont fait le transfert vers Mascara et 400 logementts de Mohamadia transférés également vers Mascara. La Société Turque réalise 3 étages jour et peut livrer entre 250 à 600 logements tous les 6 mois selon les déclarations de son responsable. Le délai fixé est de 24 mois mais le responsable disait qu’il peut le réaliser en 20 mois, concernant la main d’œuvre, dans chaque chantier disait le responsable, il y a 7 turcs, le reste est une main d’œuvre locale. Les 300 logements de Sig et les 800 de Tighennif seront réalisés par la Société MEZEGHI ET dont les travaux sont en bonne voie. Pour cette même journée du 16 avril « journée de la science », le wali s’est rendu au niveau du C.E.M Mezghiche Abdelmadjid où il fut accueilli par des élèves qui ont fait la réception de 16 climatiseurs pour leur établissement, avant de se rendre au niveau de la Maison de la Culture « Abi Ras Naciri » pour visiter une exposition sur les travaux des élèves des différents établissements, puis il assiste à la cérémonie de la distribution des prix symboliques pour les élèves et le personnel admis à la retraite.