PROJET D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION : Le ‘’Oui’’ l’emporte haut la main

M.Charfi a ainsi fait état de 66,80% en faveur du ‘’Oui’’, contre 33,20 % de ‘’Non’’, alors que 633.885 bulletins ont été invalidés et 407 autres, soumis à litige. En effet, le même responsable a annoncé que le nombre des votants s'élève à 5.636.172, dont 45.071 inscrits résidents à l'étranger sur un total d'électeurs de 24.475.310 inscrits sur les listes électorales. Le taux national de participation au référendum sur la révision de la Constitution a atteint dimanche 23,7%, à la fermeture des bureaux de vote à 19 heures, ce qui représente 5.586.259 électeurs, a annoncé le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. Le taux de participation avait atteint 18,44% à 17h00, soit un total de 4.247.023 électeurs, 13,03% à 14h00 heures et 5,88% à 11 heures. En vertu de la loi organique n 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'Autorité nationale indépendante des élections, l'Anie est chargée d'annoncer les résultats provisoires des élections. Quant à la proclamation définitive des résultats du référendum, celle-ci relève des prérogatives du Conseil Constitutionnel qui devra se prononcer dans un délai de 10 jours. Pour rappel, les Algériens ont commencé dimanche à voter dans une ambiance calme, empreinte de sérénité, pour se prononcer sur le projet d'amendement de la Constitution, initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'instauration d’une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple. A 11H00, 5,88% des électeurs, soit 1.298.639 électeurs inscrits sur les listes électorales, ont glissé leurs bulletins dans l'urne. Selon le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, l'opération de vote se déroule dans "de bonnes conditions" à travers, la plupart, des bureaux de vote. Il a souligné, à ce titre, que " tous les bureaux de vote ont été ouverts dans les temps, sauf dans une zone ou deux où les bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes à temps". M. Charfi a affirmé, à ce propos, que "des mesures seront prises pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir dans de bonnes conditions". L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé la possibilité pour les Algériens d'utiliser leur droit de vote et de se prononcer sur le projet d'amendement de la Constitution au niveau des bureaux de vote où ils sont inscrits en présentant leurs pièces d'identité. A l'Est comme à l'Ouest d'Alger, les bureaux de vote se sont préparés pour accueillir les électeurs dans les meilleures conditions possibles et dans le respect total du protocole sanitaire lié au coronavirus. Poignées de porte, tables, stylos.... tout a été désinfecté. Du gel hydro-alcoolique et des lingettes ont été mises à disposition des électeurs. En plus de l'obligation de porter les masques, des mesures ont été prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité.