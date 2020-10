PROJET D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION : L’importance d'aller voter mise en exergue

Ainsi, le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini a affirmé, depuis M'sila, que le Conseil consultatif de sa formation politique a décidé de voter –OUI- pour l'amendement de la Constitution et à se mobiliser pour convaincre les différentes catégories de la société à adopter la même démarche. Il a expliqué que les critères sur lesquels était basée la décision de son mouvement reposaient, entre autres, sur le fait que le projet de Constitution "préserve les constantes nationales et les place au-dessus de tout débat politique et constitutionalise le tamazight en tant que composante de l'identité nationale et parmi les articles immuables dans le projet d'amendement de la Constitution". M. Ghouini a relevé, en outre, que l'amendement de la Constitution "assure l'alternance au pouvoir dont la présidence de la République et le Parlement, limités par la Constitution, à deux mandats successifs ou séparés et en tant que principes immuables", ajoutant que le document met, également, en évidence "le rôle de la société civile dans la prise de décision et sa participation en termes de mise en œuvre de ces décisions". Dans le même sillage, le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadhl Baadji a estimé, lors d'une rencontre avec les militants du parti à Constantine, que le projet d'amendement de la Constitution constitue une "révolution" en matière de protection des libertés individuelles et collectives. Pour lui, cette révolution "renforce le principe de la séparation entre les autorités législative, exécutive et judiciaire reflétée dans les prérogatives accordées aux divers pouvoirs à même de leur permettre d'assumer pleinement leurs rôles". M. Baadji a appelé, à cette occasion, le peuple à voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution, qui sera "la source de toutes autres réformes tant espérées et revendiquées par le Hirak pour une Algérie nouvelle". De son côté, le Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Allioui, qui animait un meeting à Boumerdes, a affirmé que son organisation "apporte son soutien et annonce son vote en faveur de ce projet d'amendement de la Constitution qui consacre l'unité et la force de l'Algérie", mettant l'accent sur son importance dans la mise en place et la consécration des notions générales de la bonne gouvernance dans l'Algérie nouvelle.