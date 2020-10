PROJET D'AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL : La Tariqa Tidjania appelle à l'union pour l'Algérie nouvelle

Le Calife général de la confrérie Tidjania, Chikh Sidi Ali Belarabi Tidjani, a appelé le peuple algérien à s'unir tel un seul homme pour l'édification de l'Algérie nouvelle, et ce dans le cadre de la nouvelle Constitution qui est la clé de la nouvelle République et de la bonne gouvernance. "L'Algérie, bien aimée, a connu plusieurs stations depuis l'indépendance qui ont influencé, positivement et négativement, sur le processus du régime républicain et populaire tracé par les dirigeants de la Révolution populaire et de la période post- indépendance. Depuis cette date, l'Algérie a connu des tensions idéologiques sous un couvercle sociopolitiques qui ont échoué à élaborer un projet pour la société tiré de la dimension sociale et civilisationnelle de l'Algérie", a indiqué un communiqué de la Calife générale de la Tariqa Tidjania, ajoutant que "cet échec a failli embraser le pays et le menacer à maintes reprises si ce n'est la grâce de Dieu et les bonne volontés dévouées du pays". "Les dernières étapes de cet échec sont la gestion anarchique lors des deux dernières décennies qui nous ont entraînés dans un chaos destructeur et ouvert sur le pire scénario si ce n'est le Hirak populaire déclenché dans les quatre coins du pays comme à l'étranger par notre diaspora", ajoute la source. Ce Hirak populaire a été accompagné et sécurité par une Armée nationale populaire jusqu'à bon port. Certains disent que ce n'était pas le meilleur moyen mais c'était toutefois l'unique solution sûre. Maintenant, nous sommes face à un président légitime qui a présenté un projet d'amendement constitutionnel qui est la clé d'une nouvelle République et d'une bonne gouvernance qui fera éviter à l'Algérie des dérapages potentiels", note le communiqué.