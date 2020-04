PROJET A L’ARRET D’UNE STRUCTURE DE JEUNES A LA SORTIE SUD DE TISSEMSILT : Un grand gâchis et des interrogations

C’est le cas du projet de la salle omnisports se trouvant en face du marché hebdomadaire à la sortie sud de la ville ou le commun des citoyens à l’époque avait constaté avec joie le lancement d’un projet qui consistait la réalisation d’une structure sportive d’envergure à la rentrée de la ville regroupant des milliers d’habitants pour faire profiter aux jeunes du nouveau site d’habitations d’Essafah des bienfaits d’une telle structure, un projet certainement à coût de millions de dinars épuisés du trésor public, mais à constater de nos jours ce projet abandonné à moitié réalisé, une image d’un spectacle scandaleux, lamentable, damnable se dresse devant vous, une grande construction abandonnée et tellement dégradée à la couleur brique ocre et le tout délaissé comme si ce projet était engagé uniquement pour faire plaisir à son initiateur qui était l’ex wali, pourtant contesté du fait que son emplacement était mal indiqué du fait qu’il se trouve dans un bas-fond ou à chaque hiver, le site est envahi par le ruissellement des eaux pluviales, à l’arrêt depuis des années et de nos jours, personne ne sait le pourquoi de cet arrêt ou encore sera-t-il relancé incessamment ? L’on se demande qui assume ce gâchis ? Pourquoi ce projet n’a pas bénéficié de l’importance de l’étude à l’époque et du suivi ? Est ce que le premier responsable de la wilaya est au courant de cette désolante situation ? Le préjudice est très important d’où il est peut être temps se s’assoir sur la situation et d’envisager les sanctions qui s’imposent.