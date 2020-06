PROGRAMME DE REALISATION DE 278 LOGEMENTS LPA A BELGAID : Le wali d’Oran insiste sur le respect des délais

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a insisté, lors d’une réunion consacrée au dossier du logement, en présence des directeurs concernés, sur la nécessité d’installer les entreprises affiliées à l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) chargés des projets de 197 et 81 logements LPA dans la localité de Belgaïd, a indiqué un communiqué du cabinet du wali. Le même responsable a exhorté les promoteurs privés et publics, notamment l’OPGI, à respecter les délais de livraison de ces logements, de même que d’autres de la même formule connaissant un retard dans la réalisation, soulignant que toutes mesures administratives nécessaires seront prises à l’encontre des promoteurs ayant accusé des retards dans les projets de logements. Le wali a aussi chargé le directeur du logement par intérim et le directeur de wilaya de la Caisse nationale du logement à lever toutes les entraves administratives concernant les projets de logements sociaux participatifs accusant un retard dans la réalisation, à l’instar du projet des 52 logements à haï «Akid Lotfi» dans la commune de Bir El Djir , ceux des 85 logements à El Kerma et des 122 logements à Arzew, selon le communiqué. Le logement promotionnel aidé (LPA) dans sa nouvelle formule a fait l’objet d’un exposé présenté lors de cette réunion sur l’état d’installation des promoteurs immobiliers chargés de la réalisation, ainsi que l’élaboration des listes des bénéficiaires au niveau de la Caisse nationale. Dans le même sillage, le wali d’Oran a ordonné la création d’un comité de wilaya qui sera chargé de la coordination et de la supervision entre les différents intervenants, qui sera présidée par le secrétaire général de la wilaya. Ce comité comprendra des représentants des directions de l’habitat et de l’urbanisme, des domaines, du cadastre, de la conservation foncière, de la Caisse nationale du logement et des chargés du logement au niveau des daïras, a-t-on fait savoir. Le wali d’Oran a insisté sur l’accélération du rythme des travaux concernant les projets «AADL» au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine et le respect des délais de livraison des logements, ainsi que le choix des entreprises chargées des travaux d’aménagement extérieurs concernant 12.000 logements. Pour ce qui est de la réhabilitation du vieux bâti, M. Djellaoui a ordonné la mise en place d’un comité ayant pour mission le suivi du dossier de rénovation des vieux immeubles du centre-ville classés en case orange, selon le communiqué, qui a annoncé la programmation d’une autre réunion pour la semaine prochaine, en présence des bureaux d’étude afin d’accélérer l’avancement de ce dossier. Au sujet du logement social, le même responsable a appelé à la programmation de réunions pour l’élaboration des listes des bénéficiaires, notamment les dossiers de notation à travers l’ensemble des communes de la wilaya et les résidants dans de vieux immeubles classés rouge, ainsi que les habitants des bidonvilles ayant été auparavant recensés suivant le programme de logement les concernant.