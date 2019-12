PROGRAMME DE LOGEMENTS LPA : Les souscripteurs d’Alger convoqués fin décembre

Le vice-président de l’Assemblée populaire de Wilaya d’Alger (APW), chargé de l’habitat et de l’urbanisme, Yahia Nessal a fait savoir, jeudi, que les communes relevant de la wilaya d’Alger devront prendre contact, fin décembre en cours, avec les souscripteurs de la formule logements promotionnels aidés (LPA) ayant été admis, pour le dépôt de leurs dossiers. « Les dossiers du programme LPA font l’objet d’une minutieuse opération de tri pour ressortir les dossiers acceptés pour un quota de 10.000 unités consacrées à la wilaya d’Alger », a fait savoir M. Nessal dans une déclaration à la presse en marge de l’opération de remise de 1.330 unités de programme logements de type location-vente (AADL) et logements publics promotionnels (LPP). Les communes se chargeront de contacter les souscripteurs acceptés pour leur fixer un rendez-vous pour le dépôt des dossiers, a-t-il précisé. Les dossiers ont été examinés sur la base du fichier national du logement et du fichier de la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), en sus d’autres critères relatifs à la situation sociale, a-t-il ajouté. Le même responsable a fait état de 262.000 demandes formulées par internet pour bénéficier de ce programme. M. Nessal a souligné que les souscripteurs n’ayant pas été admis lors de l’opération de tri seront pris en charge dès la consécration d’autres quotas de logements au titre de cette formule à Alger. Les 262.000 souscripteurs seront répartis, selon la priorité, sur des listes comportant 10.000 inscrits chacune à consulter en cas d’affectation de quotas de logements supplémentaires à la wilaya.