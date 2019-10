PROGRAMME DE LOGEMENT LLP : Le projet bientôt soumis au gouvernement

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé à Saïda que «la promulgation prochaine du décret exécutif relatif au logement locatif promotionnel (LLP)» précisant qu’«il permettra la généralisation de cette formule de logement au niveau national». Plus explicite, le ministre de l’Habitat a précisé que «le décret exécutif relatif au logement LLP fait actuellement l’objet de débat pour être enrichi par les acteurs et les spécialistes du domaine et les promoteurs immobiliers, avant d’être soumis au Gouvernement». Si tel sera le cas, l’exécution de cette mesure permettant la généralisation de la formule LLP au niveau national, entrera en vigueur dès sa publication sur le Journal officiel, et permettra ainsi, aux citoyens aux revenus modestes et moyens ne disposant pas des fonds nécessaires pour s’attribuer les formules de logement les plus chères, d’accéder à un toit décent. Puisque, la formule du LLP est censée être dédiée aux salariés qui perçoivent un salaire variant entre 24 000 et 80 000 DA. Le ministre Beldjoud a d’ailleurs précisé que «cette nouvelle formule d’habitat touchera un grand nombre de citoyens n’ayant pas les moyens d’acquérir un logement.»