PROGRAMME DE CAMPING D'ETE : Près de 2000 enfants du sud à Mostaganem

Ces derniers seront accueillis aux centres de vacances et de loisirs au niveau du littoral mostaganémois. Un premier groupe de 500 enfants des wilayas de Naâma, Béchar et Saïda est arrivé pour séjourner dans des centres de vacances dans les plages de Petit-Port, Ouréah et la Salamandre. Près de 1600 colons, qui doivent séjourner au centre de vacances de Ain Brahim, répartis sur 5 sessions de 10 jours chacune. La DJS assurera la restauration et l'encadrement. La wilaya a bénéficié d'un quota supplémentaire de 200 autres enfants, octroyé par le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du programme des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Toujours selon le DJS, 120 autres enfants des collectivités locales séjourneront aux centres de vacances de Benabdelmalek Ramdane (ex-Ouillis, Mostaganem), ce qui fait augmenter le nombre global à près de 1900 bénéficiaires. Par ailleurs, dans le cadre du « Plan bleu », 28 sorties sont organisées vers la plage de Petit Port durant la période allant du 7 juillet au 28 août, a-t-on appris. Plusieurs activités sportives et de loisirs figurent au programme de la saison estivale dans la wilaya de Mostaganem, qui accueillera dans le cadre de ce programme, 50 jeunes de Djanet. Le programme juvénile et sportif tracé à l'occasion de la saison estivale dans la wilaya de Mostaganem compte 140 activités dont 9 nationales, quatre régionales dont les championnats nationaux de nage avec palmes, de tennis de table, de jeux d'échecs, de rafle, de gymnastique et de karaté-do.