PROGRAMME AADL 1 : Livraison de 12.266 logements à travers 6 wilayas

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a présidé ce lundi la cérémonie de remise des clefs d'un nouveau quota au profit de 12.266 souscripteurs au programme "AADL1", répartis sur 6 wilayas du centre. Les wilayas concernées sont: Alger avec 8.157 logements, Blida (1.114), Boumerdès (937), Bouira (641), Médéa (484) et Tizi Ouzou (903). Avec 8.157 unités, la wilaya d'Alger, s'est taillée la part du lion à travers ses sites de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (4.134 logements), la nouvelle ville de Bouinan (3.642 logements) et Ouled Fayet (381 logements). Ainsi, le programme "AADL1" a été parachevé au niveau national, à l'exception de certains quotas dans la wilaya de Ghardaïa (118 logements), Jijel (239), Ouargla (435) et Béjaïa (3.450 unités), dont les travaux de voirie et de raccordement aux réseaux de distribution de l'eau et du gaz prendront bientôt fin, a précisé le ministre. Pour garantir le bon déroulement de cette opération, des instructions ont été données au Directeur général de l'AADL pour convoquer les souscripteurs concernées par ces quotas restant, de manière progressive tout au long du mois d'octobre, afin de leur permettre d'occuper leurs logements dans les meilleures conditions, a ajouté le ministre. Durant la période allant de mai à août, 15.420 logements ont été livrés, dont 3.619 en mai, 7.402 en juillet et 4.399 en août.