PRODUITS PHARMACEUTIQUES : Découverte d’un produit douteux importé de Turquie

Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, a été alerté de l’existence d’une substance chimique suspecte provenant de la Turquie. En ce sens, une lettre lui a été adressé par le directeur général de la pharmacie, dont le contenu a été publié et dont la copie est la suivante :’’ J’ai l’honneur de vous faire part des informations parvenues à mes services concernant la circulation d’une substance chimique dissimulée dans des boites de médicaments en provenance de la Turquie ‘’. Cette correspondance a été adressée par le directeur général de la pharmacie et des équipements de santé, M.Hamou Hafed à la directrice générale du centre national de pharmacovigilance et matériovigilance. Selon la même lettre, cette substance sous forme de poudre blanche, serait un produit sous contrôle ou des protéines utilisées par les sportifs professionnels.