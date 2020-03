PRODUITS LAITIERS : Danone Djurdjura maintient l'approvisionnement du marché national

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l'approvisionnement du marché national en produits laitiers grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a indiqué le directeur général de cette entreprise, Hervé Barrère, dans un communiqué. "Dans ce contexte particulier et difficile que traverse notre pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous fournissent quotidiennement 150.000 litres de lait, que nous continuerons à collecter du bon lait frais pour assurer la pérennité de cet écosystème fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir l’ensemble de nos produits laitiers frais à nos consommateurs". DDA a souligné son engagement "à contribuer de façon active et responsable dans le combat que mène l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant notre activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de leur devoir dans le respect absolu des gestes barrières". "Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l’importance de respecter les gestes barrières pour réduire la contamination et assurer l'approvisionnement en produits essentiels tels que les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires", rappelle la même source. Selon cette entreprise, cette mission est pour elle "une priorité absolue", notamment à travers le maintien de la collecte auprès des éleveurs et la disponibilité des produits laitiers frais, le tout dans le respect le plus strict des règles d’hygiène.