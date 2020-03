PRODUITS DE DESINFECTION : Rezig appelle à assurer la disponibilité

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a appelé, lundi à Alger, les acteurs du secteur pharmaceutique à l’impératif d’assurer la disponibilité des moyens de désinfection et de prévention dont les masques, les gants et les gels désinfectants, a indiqué un communiqué du ministère. « Le Gouvernement a commencé à encourager les investisseurs désirant fabriquer les masques, les gants et les produits désinfectants afin de couvrir la demande tout en leur assurant les facilitations en matière d’investissement », a soutenu M. Rezig lors d’une réunion avec des représentants du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) et du Conseil de l’ordre des pharmaciens. Cependant, poursuit le ministre, le Gouvernement pourrait recourir au soutien du marché par des produits importés si la production nationale s’avère insuffisante et ce, après concertation avec les parties concernées notamment après la croissance de la demande sur ce genre de produits. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a examiné une proposition relative au plafonnement des prix des produits désinfectants au profit des consommateurs outre l’intensification du contrôle en la matière en coordination avec les ministères des Finances et de la Santé. En outre, M. Rezig a appelé les citoyens au respect des règles d’hygiène afin d’éviter toute contamination, saluant le rôle majeur des acteurs pharmaceutiques dans la sensibilisation et la prévention contre la propagation du Coronavirus. De leur côté, les représentants des organisations participant à cette réunion, ont salué les propositions du ministre, soulignant l’importance de la prévention et de la sensibilisation, à même de réduire la propagation de la pandémie, conclut le communiqué.