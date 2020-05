PRODUCTION LAITIERE EN ALGERIE : Kamel Rezig évoque le projet "ALMARAI"

Le ministre du commerce, Kamel Rezig, a réaffirmé la volonté des autorités algériennes d’implanter le fameux groupement laitier saoudien "Almarai" et ce dans le cadre du partenariat algéro-saoudien. «Le groupement saoudien ‘"Almarai" est un leader mondial et lorsque, une première fois, j’avais évoqué le projet d’investissement avec l’Arabie Saoudite, ma conviction était profonde que nous pouvions aller vers un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties». C'est ce qu'a déclaré, en substance, le ministre dans une entretien accordé au quotidien local ’’Erryadh’’. Ceci d’autant que le ministre n’a pas caché ses ambitions de voir le futur groupe tourné vers l’exportation en Afrique et en Europe. Avec 93711 vaches, Almarai est sans auncun doute la plus grande ferme laitière saoudienne et même la plus importante au monde. Avec 2750 employés répartis sur les 5 différentes unités de sa ferme gigantesque de 93 711 vaches (et 72 985 genisses), l'entreprise produit plus de 1.200.000 000 litres de lait par an avec une teneur en matière grasse moyenne de 3,45%. Une vache y produit en moyenne 41 litres de lait par jour et près de 13500 L par an ! L'entreprise a aussi des activités dans la boulangerie, les jus de fruits, la volaille... Elle investit fortement à l'étranger, notamment en Argentine, en Ukraine, aux Etats Unis... L'agro-business version XXL.