PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU LAIT : Elaboration d’un système de traçabilité

Le ministère du Commerce s'attèle à l'élaboration d'un système de traçabilité du lait subventionné, a annoncé samedi à Alger, le ministre du Commerce Kamel Rezig, affirmant que "la mafia du lait s'est incrustée dans le marché de la distribution" et que "l'Etat est déterminé à lutter par tous les moyens pour la déloger". Lors d'une conférence de presse au siège de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), en compagnie du ministère délégué au Commerce extérieur, Aissa Bekkai, au terme d'une rencontre nationale des cadres du ministère, M. Rezig s'est engagé à résoudre, "au cours des tous prochains jours" les problèmes du marché de lait, tant au niveau de la production que de la distribution. Il n'est pas logique que les 117 laiteries en activité à travers le territoire national produisent quelque 4,7 millions de sachets de lait/jour et que le citoyen ne trouve pas un seul sachet chez le commerçant de détail", a déploré M. Rezig. Actuellement, les ministères du Commerce et de l'Agriculture ne disposent pas d'informations sur la traçabilité du lait subventionné, et c'est inconcevable, a-t-il poursuivi. Soulignant que d'importantes quantités de la poudre de lait, distribuées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), ne sont pas destinées à la production du lait en sachet subventionné, le ministre a estimé impératif la traçabilité du lait, d'où la nécessité d'un système d'informations national englobant des statistiques précises sur les laiteries, les quantités réceptionnées de l'ONI et sur l'activité des distributeurs.