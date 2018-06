PRODUCTION DE TEXTILES : 25 tonnes de filature exportées vers la Turquie

Le complexe algéro-turc des textiles « Tayal », vient d’accomplir avec succès sa première opération d’exportation de produits semi-finis vers la Turquie. Il s’agit, selon un communiqué du ministère de l'Industrie, "d’une livraison de 25 tonnes, par deux conteneurs, de filés coton numéro métrique 50/1, réalisée le 15 juin 2018 à partir du port d’Oran." Le même document a ajouté que cette opération d’exportation sera renforcée très prochainement par d’autres opérations, en fonction de la montée en cadence de la production de ce complexe et des excédents dégagées sur les ventes sur le marché national. Le pôle industriel des textiles « Tayal » est le fruit d’un partenariat entre un des leaders du textile en Turquie « Taypa » et les sociétés algériennes publiques : le groupe Confection et Habillement « C&H », l’Algérienne des Textiles « Texalg » et la SNTA. Ce projet d’envergure, rappelle-t-on, porte dans une première phase, sur la réalisation de 8 usines intégrées spécialisées dans la production de textile (chemises, pantalons jeans, articles de bonneterie, finissage de tissus…) et d’une école de formation dans les métiers du textile avec des prévisions de production annuelle de 44 millions de mètres linéaires pour le tissage, de 12.200 de tonnes pour la filature et de 30 millions de pièces pour différents produits notamment les pantalons, les tricots et les chemises.