PRODUCTION DE PNEUMATIQUES : Le chinois ‘’Doublestar’’ s’installe en Algérie

Le groupe chinois ‘’Qingdao Doublestar’’, versé principalement dans la fabrication et la vente de pneumatique annonce son intention de s’installer sur le marché algérien. Son implantation se traduira par la mise sur pied d’une usine de fabrication de pneus. Celle-ci sera le fruit d’un partenariat avec la Sarl ‘’El Hadj Larbi Pneumatique.’’ La capacité de production de la manufacture annoncée sera de 2 millions de pneus destinés aux segments des bus et camions et de 5 millions d’unités pour les véhicules touristiques. Ce projet est déjà engagé par un paraphe entre les deux parties. Notons que l’arrivée de Doublestar en Algérie intervient alors que le producteur national IRIS a ouvert cet été le premier complexe de pneumatiques en Algérie. Officiellement mis en exploitation ce dernier est le premier du genre en Algérie et le troisième en Afrique. ‘’Ingdao Doublestar Co, Ltd’’ est principalement engagée dans la fabrication et la vente de pneus. La Société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment Pneus se compose de pneus radiaux tout acier et de pneus radiaux semi-acier. Le secteur Machines est engagé dans le développement, la conception, la fabrication, l’installation et la consultation de machines de coulée, de machines de caoutchouc et de plastique, de machines de protection de l’environnement, ainsi que d’outils numériques pour pneus. Le secteur ‘’Automotive Aftermarket Services’’ s’occupe de l’installation, de la réparation et de l’entretien des pneus. La Société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l’étranger.