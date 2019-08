PRODUCTION DE DATTES : Plus de 1,6 million de quintaux attendus à Ouargla

Une production de 1.661.920 quintaux de dattes est attendue à Ouargla, au titre de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA). Cette récolte prévisionnelle concerne notamment les trois variétés principales, à savoir « Deglet-Nour » (dattes fines), « Ghers » (dattes molles) et « Degla-Beida » (datte sèches), avec un rendement moyen estimé à 68 qx l’hectare, a-t-on précisé. La DSA compte réaliser, cette saison, une « bonne » récolte avec une hausse de plus de 11.000 quintaux comparativement à l’année précédente « si toutefois les conditions climatiques demeurent favorables », a-t-on signalé. Une campagne préventive de lutte contre le Boufaroua (Oligonychus afrasiaticus) et le Myeloïs (Apomyeloïs ceratoniae), principaux ravageurs du palmier dattier, a été effectuée à travers la wilaya avec le concours de l’Institut national de la protection des végétaux (INPV), a-t-on ajouté de même source. Classée parmi les premières wilayas productrices de dattes, en quantité et en qualité, la wilaya d’Ouargla dispose d’une richesse phoenicicole qui dépasse les 2,6 millions de palmiers-dattiers, dont 2.184.011 palmiers productifs, éparpillés sur une superficie de plus de 24.000 hectares, selon les statistiques de la DSA. A noter, par ailleurs, que des démarches sont entreprises par la chambre d’agriculture en coordination avec l’ensemble des acteurs pour créer une coopérative susceptible de regrouper les producteurs de dattes de la wilaya, toute en encourageant l’industrie de conditionnement de dattes et la production des dérivés de dattes.