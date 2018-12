PRODUCTION D’AGRUMES : Près de 40.000 quintaux d’oranges récoltés

L’opération de récolte des oranges toutes variétés confondues a touché une superficie de 121 ha selon le chef de service chargé de la production végétale qui a généré une production de 37.000 qx avec un rendement de 300 qx / ha. En effet, plusieurs filières dans la production végétale ayant donné des résultats satisfaisants en production avec un rendement probant. La filière agrume occupe une superficie totale de plus de 5000 ha. La wilaya de Mostaganem se positionne en deuxième position en superficie agrumicole apprend on. Mais, toujours est-il que les produits agricoles sont chers. La mercuriale de cette année est insupportable. Les produits agricoles ont pris une ascension sans précédent en matière de prix. Cependant, le consommateur reste perplexe devant les prix affichés des produits agricoles. Il s’interroge que se passe t il où sont les responsables de ce secteur stratégique pour réguler le marché. Notons que la production 2017-2018 a été exceptionnelle à tous les niveaux avec une production d'agrumes qui a atteint 1 million, 480.000 quintaux soit une hausse de 0,28% par rapport au bilan de l'année 2016-2017. La récolte sur une superficie de 7 840 hectares avec les 1 542 600 arbres d'agrumes dont 1 401 800 productifs s'annonce satisfaisante pour l'instant. Une moyenne de rendement a été estimée l'année dernière entre 200 à 210 qx à l'hectare contre une moyenne de pas plus de 150 qx enregistrée ces dernières années. Les jardins embaumés d'orangers à Bouguirat, Sirat, Aïn Nouissy, Fornaka, Hassi Mamèche, Aïn Tédelès et Kheireddine sont les localités phares de production d'agrumes et la récolte s'échelonne du mois de novembre à la fin du mois de mars. En termes de variétés d'oranges cultivées, la ‘’Thomson Navel’’ et la ‘’Washington Navel’’ occupent la première place avec plus de 65% de la superficie agrumicole de la région, tandis que le reste est cultivé en citron, clémentine, mandarine et pamplemousse.