PROCHAINE SAISON ESTIVALE A ORAN : Trois nouvelles plages autorisées à la baignade

L’on apprendra, à ce propos, que ce projet dont les travaux ont été confiés à une entreprise turque sera réceptionné au mois d’août prochain. Il sera doté d’un grand parking dont la gestion sera assurée par l’EPIC Oran vert, ce qui permettra à cette dernière, de renforcer ses ressources financières, explique le responsable. La plage «Les Genêts » aménagée en bas des falaises des genêts est appelée à devenir l’une des meilleures destinations touristiques de l’Ouest. Elle s’étend sur une superficie de 4 hectares et sera dotée des équipements nécessaires au confort des estivants, entre autres les douches, les sanitaires, les postes de surveillance de la Protection civile, de la police et un grand parking surveillé. Il faut savoir que cette zone accueillera bientôt de nouvelles réalisations dont le gigantesque projet de réalisation d’une route reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest dont les travaux ont atteint un taux de 70%. Une fois livrée, cette liaison autoroutière permettra, le désengorgement du trafic routier du poids lourd et facilitera la circulation à travers les différents axes de la ville tout en apportant une touche moderne et esthétique à cette dernière. La réception de ces travaux est prévue pour l’année prochaine. Le projet comprend un tracé, notamment deux tunnels et un ouvrage d’art. Le chantier lancé en 2014 a été confié à un groupement algéro-turc « Makyol ». Il mérite de souligner, qu’un autre projet similaire (plage artificielle) a été annoncé à Oran et porte sur le réaménagement de la place EL Manar (Ex Saint-Michel) sur la corniche d’Arzew. Selon l’étude technique, il s’agit de l’aménagement d’une plage sur un périmètre de 5.000 mètres2 qui devrait être située sur le prolongement immédiat d’une structure hôtelière d’une catégorie de 4 étoles. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une vision de développement des structures et équipements hôteliers dans les zones touristiques de l’Est de la wilaya. Les services des APC concernées ont été instruits de procéder à la réparation des équipements défectueux de l'année dernière et les réinstaller au niveau de leurs plages. Ces équipements en structures légères seront distribués en quantités suffisantes, en fonction du taux de fréquentation des plages.