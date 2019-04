PROCHAINE SAISON ESTIVALE : 2 nouvelles plages bientôt ouvertes au public

En prévision de la prochaine saison estivale, la rive côtière de la wilaya de Mostaganem sera renforcée de deux nouvelles plages à Mostaganem , ce qui porte le nombre total de plages autorisées à la baignade pendant l'été prochain à 43 plages autorisées à la baignade , il s’agit en effet des plages de "Kaf Lasfer "située entre celles de Majdoub et "El Meterba" , et la plage de « Chaibia 2 » où il a été procédé à l’installation des centres de la protection civile et ceux de sécurité , en plus du revêtement et l'expansion des voies menant aux plages et sans compter la réalisation du parc de stationnement pour véhicules, et le raccordement au réseau d'éclairage public et d'assurer la propreté de l'environnement au cours de la prochaine saison estivale a t on précisé. Notons que plusieurs projets d’aménagement du front de mer et l’élargissement des accès tout le long du front de mer sont en cours car les travaux de réalisation de sept nouveaux balcons ont été lancés, s’ajoutant aux cinq balcons ayant été matérialisés l’année passée dont le nombre est passé à 12 balcons vue sur mer à commencer par l’entrée Est de Mostaganem jusqu’aux Sablettes. Ces réalisations ont été accueillies avec satisfaction par les citoyens. A cela s’ajoute les travaux d’aménagement du front de mer et l’élargissement de la route de la cité balnéaire Sidi Medjdoub. C’est une opération d’agencement à laquelle regroupe la réalisation de plusieurs structures telles que la double voie sur une distance kilométrique de 2 km avec aménagement d’espaces verts, jeux pour enfants et parc automobile avec une capacité de 170 véhicules, de même pour les travaux en cours à la Salamandre. Les travaux englobent entre autre un élargissement de la route reliant entre la Salamandre et les Sablettes pour le renforcement et la protection du littoral au niveau des Sablettes, une extension de 3 à 22 m. Ce parcours connait une affluence particulière en saison estivale ainsi que le renforcement et la réhabilitation sur une distance de 1 km entre la route reliant les Sablettes à la RN11. Ces projets ont pour but d’offrir aux estivants des conditions appropriées afin de donner une belle image de Mostaganem, wilaya touristique par excellence.