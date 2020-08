PROCHAINE RENTREE SOCIALE : Un protocole sanitaire préventif dans les écoles, universités et CFPA

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a fait état, jeudi à Alger, de la mise en place d'un protocole sanitaire préventif contre la Covid-19 au niveau de tous les établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle, en prévision de la prochaine rentrée sociale afin de "rassurer les élèves et leurs parents" quant à la reprise des cours. Dans son allocution à la clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, M. Djerad a mis l'accent sur l’impératif de veiller à la bonne organisation de la rentrée scolaire et des examens nationaux (BEM et BAC), annonçant la mise en place, lors de la prochaine rentrée sociale, d'un protocole sanitaire préventif au niveau de l'ensemble des établissements scolaires et universitaires ainsi que des centres de formation professionnelle en vue de "rassurer les élèves et leurs parents". A ce propos, le Premier ministre a appelé à "la mobilisation" de tous les moyens humains et matériels pour réussir la prochaine rentrée scolaire. Evoquant la lutte contre la Covid-19, M. Djerad a annoncé la mise œuvre prochaine d’un programme nationale de dynamisation du système sanitaire, soulignant l'impératif renforcement des mesures préventifs et du stock national d'équipement de prévention et de réanimation. Il a appelé, par ailleurs, à mettre à profit les méthodes de solidarité nationale à travers laquelle le peuple algérien, par sa mobilisation face à la pandémie, a donné des leçons à ceux qui parlent de fossé entre lui et les pouvoirs publics. M.Djerad a insisté, dans ses orientations aux walis et membres du Gouvernement, sur la consécration d'un Etat de droit et de loi "qui protège les droits, les libertés et la dignité du citoyen.