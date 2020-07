PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE A MOSTAGANEM : Déficit de 34 établissements scolaires

Le Directeur de l’Education de la wilaya de Mostaganem, M. Larbi Benchohra, a déclaré récemment que, dans le cadre du recrutement des enseignants, la priorité est donnée aux sortants des établissements supérieurs de l’enseignement. Il a fait remarquer que sur ce volet du recrutement, le secteur enregistre un surplus d’offres d’emploi aux postes d’enseignants, par rapport aux postes budgétaires disponibles. Par ailleurs, M. Larbi Benchohra a indiqué s’attendre à une augmentation des effectifs des élèves des trois cycles d’enseignement du secondaire, moyen et primaire, tout en précisant que ce sont ceux du secondaire et du moyen qui seront impactés par une notable élévation du taux d’occupation par classe. En ce sens, le Directeur de l’Eduction fait savoir que cette situation obligerait à aller ,provisoirement, vers des classes d’une densité de 35 élèves par classe, afin de soulager certains établissements de l’éducation particulièrement au niveau des régions de Mesra, Bouguirat et Sirat. D’autre part, en matière de potentiel de structures éducatives, ce même responsable a révélé que la wilaya de Mostaganem enregistre un déficit de 16 établissements dans le cycle moyen, 14 établissements dans le cycle primaire et 4 établissements dans le cycle secondaire.