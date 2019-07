PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 : Le SG de la wilaya inspecte plusieurs projets en cours

La prochaine rentrée scolaire 2019-2020 se prépare activement par la wilaya qui tend à réunir toutes les conditions nécessaires pour son lancement dans deux mois. Le secrétaire général de la wilaya vient de s’enquérir en ce sens, sur l’état des projets en cours, en se rendant au niveau de certaines écoles en cours de réalisation à travers la wilaya.Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019-2020, le secrétaire général de la wilaya, M Bouhit Al Amri a programmé plusieurs visites sur le terrain, afin d'inspecter l'avancement des travaux concernant plusieurs établissements scolaires, lesquels seront réceptionnés durant la prochaine rentrée scolaire. En effet, ces visites ont été entamées au niveau des communes de Mesra, Bouguirat, Kheir-Eddine, Hassi Mameche , et ce pour assurer une rentrée scolaire réussie sur tous les plans . Monsieur le secrétaire général de la wilaya a donné plusieurs instructions aux services concernés des travaux sur la nécessité d'intensifier et d'accélérer le rythme des travaux et de fournir tous les moyens humains nécessaires pour assurer l'entrée scolaire dans de bonnes conditions. Notons que 13 infrastructures scolaires dont 07 écoles groupées, 05 CEM où les travaux connaissent un taux très avancés dans la réalisation y compris les dernières retouches .Au niveau du nouveau pôle urbain groupé" El H’chem «, lequel comprend 6700 unités de logement de différentes formules, 03 groupes scolaires, en plus de 03 CEM seront réceptionnés, alors que les travaux seront lancés prochainement pour la réalisation d'un lycée pour couvrir le nombre des élèves scolarisés. Dans ce même contexte, la direction de l’éducation de la wilaya va durant la prochaine rentrée scolaire, procéder à l’installation de 50 chalets préfabriqués, qui vont être renforcés par des classes. Cette mesure intervient comme une solution temporaire au niveau des communes qui connaissent le problème de surcharge des classes avec un taux qui varie entre 35 à 40 élèves par classe, en plus du système de la double vacation. Cependant il y’a une nécessité de suppression des classes préparatoires au niveau de ces établissements, car les établissements scolaires concernés par le problème de surcharge connaitront, dans les plus brefs délais, des extensions des classes.