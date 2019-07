PROCHAINE DISTRIBUTION DE 160 LOGTS PROMOTIONNELS A MOSTAGANEM : Reaprom livre ses logements avant les délais

Dans le cadre du programme de 2017, la société de promotion immobilière ‘’Reaprom’’, vient de réussir une action remarquable, saluée par l’ensemble des acquéreurs, en achevant la réalisation de son projet des 160 logements promotionnels avant les délais prévus dans le cahier des charges . Le projet lancé, en juin 2017 pour un délai de réalisation de 30 mois et qui devrait être réceptionné en septembre 2020, sur le terrain est en avance, vu que les travaux de réalisation sont à un niveau très avancé, avec un taux d’avancement de 95 %. Questionné sur la date de livraison de ses logements, le directeur commercial de la société Reaprom, Monsieur Mehdi, a confirmé, que le projet sera achevé à moins d’un mois, et la livraison des logements aux acquéreurs, se fera au plus tard, le mois de septembre 2019 ! A croire ses déclarations et selon le rythme avancé des travaux, Reaprom fait son entrée dans le Top des promoteurs immobiliers Algériens en réduisant le délai de réalisation de ses logements d’une année, 18 mois au lieu des 30 mois comme prévu dans son cahier des charges. Rappelons que le dit-projet est une résidence située à Kharrouba, composée de 160 logements promotionnels haut standing 04 F2 (56m2), 112 F3 (81à93m2), 52 F4(117m2) et 72 garages, des apparts équipés au frais de l’entreprise, d’ascenseurs, interphones et un kit de cuisine (réfrigérateur, four, plaque chauffante, hôte et micro-onde).Reaprom est devenue, le N°1 de la promotion immobilière à Mostaganem avec ses luxueuses réalisations, tels que la fameuse résidence de 508 logts inaugurée par le wali en 2016, et les 84 logements et l’autre résidence des villas en cours de réalisation et 300 autres logements promotionnels également en cours de réalisation et plusieurs autres projets. En tout, c’est 2000 logements dans les bagages de Reaprom, qui a tenu ses promesses aux clients de leur livrer les clés à temps avec tous les équipements de cuisine et aires de jeux pour enfants et le plus important une équipe de gardiennage payée aux frais de Reaprom pour une durée de deux ans.