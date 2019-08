PROCES EN APPEL : La Cour d’Alger maintient Haddad en détention

Ali Haddad a vu son procès en appel, pour lequel il avait comparu la semaine écoulée, rejeté par la Cour d’Alger. Le patron de l’ETRHB restera en prison, tel est le verdict rendu par la Cour, ce dimanche, et qui a maintenu la peine de six mois de prison ferme et 50 000 DA à son encontre. Dans cette affaire, Ali Haddad devait répondre au chef d’accusation de «détention illégale d’un deuxième passeport». L’affaire implique également le directeur du centre national de production des titres et documents sécurisés, Boualem Hassan, accusé «d’avoir délivré de manière illégale un document administratif». Ce dernier s’en tire avec la peine de deux mois de prison avec sursis et une simple amende prononcée par le tribunal de Bir Mourad Raïs.