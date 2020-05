PROCES EN APPEL : L’ex-maire de Saida condamné à 2 ans de prison ferme

La Cour de Saida a condamné l’ex-maire de Saida et son premier adjoint et un fournisseur à deux ans de prison ferme et une amende de 3 millions de DA lors du procès en appel .Les faits de cette affaire remontent au mois d’août dernier quand l 'ex-maire de Saida et son premier adjoint furent auditionnés par le juge instructeur sur l’acquisition de deux véhicules pour la commune .Les deux véhicules de service ont été achetés d’un particulier .Il semble que le règlement régissant ce genre de transaction fut bafoué .Un délit qui a pesé lourd sur le devenir de l’ex maire de Saida et son adjoint d’obédience FLN .La Cour a confirmé la condamnation du tribunal de première instance de Hassasna.