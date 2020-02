PROCES EN APPEL DE TOUFIK, TARTAG, HANOUNE ET SAID : Le procureur militaire requiert 20 ans de réclusion

Le procès en appel des deux ex patrons des renseignements, Mohamed Medien dit Toufk, Bachir Tartag, la SG du PT, Louisa Hanoune et Said Bouteflika, frère et ex conseiller spécial du président déchu, est à son deuxième jour. Après une première journée marquée par l’absence du général major Bachir Tartag et par l’intervention du général de corps d’armée Mohamed Mediene dit Toufik sur ses initiatives contre la corruption, le procès s’est poursuivi ce matin au tribunal militaire de Blida. Le procureur militaire du tribunal de Blida a requis la peine de vingt ans de prison contre les quatre accusés de complot contre l’Etat et contre l’autorité de l’armée, apprend-on de sources concordantes.