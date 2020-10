PROCES EN APPEL D'ALI HADDAD : Le procureur requiert le durcissement des peines

Le procureur de la République près la Cour d'Alger a requis "le durcissement des peines" à l'encontre des principaux accusés dans l'affaire d'Ali Haddad, condamné en première instance à une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars pour des chefs d’inculpation liés à la corruption. Après un procès en appel qui a duré six (6) jours dans l'affaire où sont poursuivis également nombre de responsables, dont les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal condamnés à des peines de 12 ans de prison assorties d'une amende d'un million Da, le Procureur général a requis "le durcissement des peines" contre les principaux accusés et la confiscation de tous leurs biens. Outre Ali Haddad et les deux anciens Premiers ministres, il s'agit également des anciens ministres des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, Boudjemaa Talai, Ammar Ghoul, Abdelkader Kadi et Amara Benyounes. Le représentant du parquet a également remis le durcissement des peines à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb (en état de fuite), des anciens walis d'El Bayadh, Abdellah Benmansour et d'Annaba, Mohammed Slamani, et des cinq (5) frères d'Ali Haddad. Le Procureur général a requis, par ailleurs, la confirmation du jugement rendu en première instance condamnant les deux anciens ministres de l'Industrie, Mehdjoub Bedda et Youcef Yousfi, à 2 ans de prison ferme assortis d'une amende de 500.000 DA chacun.