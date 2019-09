PROCES DE SAÏD, TOUFIK, TARTAG ET HANOUNE : La date fixée pour le 23 Septembre

Le procès de Said Bouteflika, des généraux Toufik et Tartag et Louisa Hanoune, est fixé au lundi 23 septembre au tribunal militaire de Blida, a appris le site électronique d’informations ‘’Algérie1’’, le jeudi 12 Septembre 2019 auprès de maître Mokrane Ait Larbi, avocat de Louisa Hanoune. Les quatre prévenus sont accusés d'"atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'Etat", après avoir organisé le 27 mars une ‘’réunion consultative sur la situation politique du pays ‘’.Le procureur du tribunal militaire de Blida avait ordonné la mise en détention préventive de Said Bouteflika, le général Toufik et le général Tartag, le 5 mai, alors que Louisa Hanoune est incarcérée le 9 mai.