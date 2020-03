PROCES DE L’EX-DGSN ABDELGHANI HAMEL : Trois anciens walis auditionnés

Le procès de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel et de certains membres de sa famille s’est poursuivi, dimanche 15 mars, au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec le défilé des ex-walis. Les anciens walis d’Oran, de Tlemcen et de Tipasa ont été auditionnés dimanche passé au Tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre du procès sur l’empire de l’ex-DGSN Abdelghani Hamel et sa petite famille. En effet, Le tribunal a auditionné Abdelmalek Boudiaf, ancien wali d’Oran, qui a déclaré avoir « cédé deux biens immobiliers aux enfants de Hamel dans les communes de Tafraoui et El Kerma dans le cadre de la loi », soulignant que sa relation avec le principal accusé, Abdelghani Hamel, était « professionnelle ». L’ancien wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, a déclaré lui aussi avoir donné une assiette foncière à Hamel Amiar, arguant avoir recouru « à la réduction de la superficie de ce bien immobilier car il s’agissait d’une voie publique ». L’accusé Zaalane a nié toute relation avec Hamel et sa famille. L’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane, a reconnu avoir octroyé une assiette foncière au fils de Hamel pour « la réalisation d’un projet de raffinerie d’huile d’olive ». L’ex-wali de Tipasa, Ghellaï Moussa ,a quant à lui reconnu « avoir redonné un contrat de concession à la société des enfants de Hamel malgré le refus du tribunal administratif, suite à une correspondance qu’il avait reçue à l’époque de la part du ministre de l’Intérieur qui appliquait une correspondance du Premier ministre, niant avoir entretenu une quelconque relation avec le principal accusé et ses enfants ».