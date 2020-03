PROCES DE L'EX-DGSN, ABDELGHANI HAMEL : Le verdict prononcé le 1er avril

Le verdict du jugement de l'affaire de l'ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et des membres de sa famille sera rendu le 1er avril prochain, a annoncé la présidente de la section correctionnelle au tribunal de Sidi M'hamed à Alger. En dépit de la suspension des audiences correctionnelles au tribunal de Sidi M'hamed au début de la journée, en application des décisions du ministère de la Justice, l'affaire d'Abdelghani Hamel et ses coaccusés s'est poursuivie pour le cinquième jour car elle concerne "des personnes en détention dont les affaires sont enrôlées", une exception qui a été autorisée par le ministère à condition que ces procès soient déroulés "en présence des concernés sans le public". Avant de donner la parole à tous les accusés qui ont exprimé leur confiance en la justice et demandé leur acquittement, le tribunal a poursuivi l'audition des plaidoiries de la défense des accusés. Durant l'audience d'aujourd'hui qui a duré près de 12 heures, un seul collectif de défense s'est constitué en faveur d'Abdelghani Hamel et son épouse Anani Salima et ses quatre enfants (Amiar, Chafik, Mourad et Chahinaz). La défense a demandé au tribunal de "prendre en compte le parcours professionnel de l'accusé principal et de mettre en liberté les membres de la famille Hamel, estimant que "le procès d'une famille entière est inédit dans l'histoire de la justice algérienne".