PROCES DE L'AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE : L'audience des prévenus reprendra aujourd’hui

L'audience des prévenus de l'affaire liée au montage automobile au tribunal de Sidi M'hamed a été levée peu après 18h de ce jeudi passé par le juge et elle reprendra aujourd’hui, samedi. La reprise de ce procès verra défiler d'autres hommes d'affaires et hauts responsables notamment le propriétaire du groupe ETRHB, Ali Haddad pour répondre aux accusations liées au financement occulte de la campagne électorale du candidat Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat. Ce jeudi, les anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, d’anciens ministres, Abdelghani Zaalane, Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub, l'ex-wali de Boumerdès, Yamina Zerhouni, des hommes d'affaires Ahcène Maazouz, Hassan Arbaoui, Mohamed Bairi, le fils de Sellal, des cadres au ministère de l'industrie et des témoins ont défilé devant la barre pour répondre aux questions du juge liées au dossier du montage automobile.