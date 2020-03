PROCES DE KARIM TABBOU : Le verdict sera rendu le 11 mars

Le verdict du procès de Karim Tabbou sera rendu par le tribunal de Sidi M'hamed le 11 mars prochain. Les plaidoiries faites par plus d'une cinquantaine d'avocats ont duré jusqu'à 4h du matin avant que la juge n'annonce que le verdict sera connu dans une semaine. Le procureur avait requis contre Karim Tabbou une peine de prison de 4 ans, assortie d'une amende de 200.000 dinars. Pour rappel, le porte-parole de" l'Union démocratique et sociale (UDS, non agréée)", Karim Tabou.Karim Tabou, placé en détention provisoire le 12 septembre dernier à la prison de Koléa (Tipasa), est poursuivi pour "atteinte au moral de l'Armée" et à "l’unité nationale" et "incitation à la violence". Après deux demandes rejetées, Karim Tabou a fini par être remis en liberté le 25 septembre 2019, mais moins de 24 heures après, il a été de nouveau arrêté et présenté, le 2 octobre de la même année, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M'hamed qui l’a placé une nouvelle fois en détention provisoire. Karim Tabou (47 ans) préside une formation politique non agréée, dénommée "l'Union démocratique et sociale (UDS)". Il a été premier secrétaire du parti du Front des forces socialistes (FFS) entre 2007 et 2011.