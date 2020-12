PROBLEME DE LIQUIDITE ET DU DEBIT INTERNET : Le ministre Brahim Boumzar promet une amélioration

Malgré la persistance du phénomène des longues files devant les guichets des postes, notamment les grands centres urbains, Brahim Boumzar, invité ce matin à la radio nationale, parle d'une baisse de tension depuis quelques jours". Le recours aux salles des sports dans certaines wilayas, comme solution alternative pour désengorger les postes, a permis, selon lui, aux retraités d'encaisser leurs pensions mensuelles sans trop de tracasseries. Brahim Boumzar a rappelé que son département "est en permanente coordination avec le ministre des Finances pour alimenter le réseau des postes en liquidités en quantité suffisantes », même s'il admet que les retraits restent encore plafonnés. Autre question à laquelle le ministre a répondu, la baisse du débit d'Internet ces derniers mois, promettant qu'elle devrait connaitre dés le mois prochain une "nette amélioration, suite à l'installation de nouvelles stations de diffusion". « Les citoyens devront remarquer, vers le fin de ce mois et le début de mois prochain, un changement dans la qualité du réseau téléphonique et celui du débit internet, grâce à l'importation de nouveaux dispositifs". Et s'indiquer à ce propos que le gouvernement a déjà entamé l’installation des stations de diffusion, notamment au niveau des grandes villes et « les résultats devront apparaitre dans quelques jours », a encore précisé le ministre des télécoms. Pour rappel, le ministre Brahim Boumzar avait indiqué le mois de novembre passé, que la solution définitive au problème de la liquidité réside dans l'expansion et la généralisation des opérations électroniques au lieu des opérations en espèces ou en papier, et ce à travers tout le territoire national. Cette amélioration, a-t-il dit, s'explique par la prise d’un nombre de mesures suite à cette crise, dont la plus importante était de relever la valeur financière des retraits via les distributeurs automatiques de billets (DAB), de 30.000 à 50.000 DA. A cet effet, des instructions ont été données aux différents bureaux et structures de la poste à travers le pays, afin d'accélérer le rythme et de faciliter l'utilisation des DAB et les transactions et opérations interbancaires à travers la carte de paiement électronique, a assuré M. Boumzar.