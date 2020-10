PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL : La lauréate Leila Zerguit honorée par le wali d’Oran

A l'occasion de la célébration du 58e anniversaire du rétablissement de la souveraineté nationale sur les deux institutions de radio et de télévision, le wali d'Oran Messaoud Djari a organisé une cérémonie jeudi matin au niveau de la salle d'honneur du siège de la wilaya d'Oran en guise de reconnaissance aux médias des institutions de la radio et de la télévision. Au cours de cette cérémonie, le wali a salué le rôle des médias dans le processus de développement du pays et l'étendue de sa contribution à l'éclaircissement de l'opinion publique, les institutions de radio et de télévision représentées par ses directeurs régionaux ont également été honorées, ainsi que le quotidien El Djamhouria représenté par son directeur général. La journaliste Leila Zarguid rédactrice en chef du quotidien Arabophone El Djamhouria a été honorée par le wali d'Oran après avoir reçu le Prix du Président de la République du journaliste professionnel de l'année 2020, en compagnie des journalistes Taher Belaidouni de la chaîne de télévision régionale d'Oran et Houari Hassani de la radio régionale d'Oran. Il est à souligner que le 28 octobre 1962, les quelques techniciens et travailleurs algériens s’étaient mobilisés pour déjouer la manœuvre de la France coloniale qui avait préparé la mise à l’arrêt des institution de l’Etat et la casse de la machine économique nationale. A l’instar des paysans qui avaient repris la gestion des terres, des travailleurs qui avaient redémarré les machines de leurs entreprises, les employés de la radio et télévision Algériennes, et en dépit de leur manque d'expérience, les techniciens algériens ont pu, grâce à leur détermination et leur sens patriotique, reprendre la transmission des programmes.