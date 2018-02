PRIX DU POULET : Vers les 320 DA/kg dans les prochaines semaines

Selon l’observatoire des filières avicoles algériennes (OFAA), cité par Algérie-Eco, on assistera à une stabilité des prix des poussins d’un jour « chair » durant ce premier trimestre 2018. Les prix des poussins chair oscilleront entre 40 et 50 DA le sujet en moyenne selon la souche utilisée, selon la même source. Quant au poulet, les prix du poulet « vidé » enregistrent actuellement une certaine stabilité par rapport au mois de décembre 2017, une situation qui va se maintenir dans les prochaines semaines avec une disponibilité accrue du poulet sur les marchés. Des prix vif (sortie poulailler) très abordable qui varieront en moyenne entre 180 et 200 DA le kg, et au niveau du détail « vidé » entre 300 et 320 DA le kilogramme. Les prix des aliments avicoles finis enregistrent déjà une stabilité, ces derniers vont se maintenir durant ce premier trimestre 2018. Concernant les prix des matières premières importées (maïs / tourteaux de soja), ces derniers sont stables sur les marchés boursiers, néanmoins sur le marché local les prix commencent à se stabiliser ces derniers mois après la proposition d’exonérer le maïs et les tourteaux de soja destinés à l’aliment de bétail de la TVA (0 %) à partir de janvier 2018. Au niveau de la commercialisation, l’OFAA indique dans sa note que durant ce premier trimestre (Janvier / Mars) 2018, il est prévu un maintien de la hausse des prix des œufs de consommation aux différents stades. Des prix qui oscilleront entre 9,50 et 10,00 DA l’unité au niveau de la production (sortie, poulailler), et 12,00 et 13,00 DA l’unité en moyenne au niveau des prix au détail. On notera aussi une légère hausse des prix des œufs au niveau de la région Ouest par rapport aux régions Centre et Est.