PRIX DU MOUTON DE L’AID EL ADHA : Les raisons d’une flambée sans nom

Aujourd’hui, s’offrir un mouton pour célébrer l’Aïd El Adha tend à devenir à son tour un énorme poids face à la cherté de l’animal, dont le prix frôle déjà l’inimaginable…. Débourser de 30.000 à 60.000 dinars pour quelques kilogrammes de viande, est devenu un lourd fardeau pour beaucoup de ménages, dont certains s’endettent lourdement pour se payer ce ‘’ sacrifice’’ nécessitant tant de sacrifices, et tant d’autres ont fini par perdre le gout depuis tant d’années ! Aux marchés des bestiaux et aux points de vente établis à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem, les prix varient, selon la taille du mouton, allant de 30 .000 à 60. 000 dinars, alors que le bélier, le préféré des Algériens pour le sacrifice de l’Aïd, est cédé à pas moins de 75. 000 dinars et plus. Une fortune à dépenser. Malheureusement, cette folle spéculation sur le prix du mouton reste un sujet d’actualité, et les commentaires vont bon train sur les raisons de la hausse des prix des ovins et, tout particulièrement, le mouton de l’Aïd dont le peuple algérien, à l’instar des pays musulmans, s’apprête à fêter le sacrifice le 21 du mois prochain. Un éleveur basé avec ses moutons à El Haciane, a déclaré que “les mécanismes de régulation au niveau des marchés aux bestiaux sont inexistants”, étayant cela par le fait que le malheur des consommateurs de viande rouge est présent en toute saison. Il a ajouté également que les prix varient également selon la pluviométrie, en affirmant : “Quand le ciel est généreux et que l’herbe est abondante, l’éleveur n’est pas inquiet au plan de l’aliment grâce à une grande disponibilité. Il préfère garder ses troupeaux chez lui et faire de la spéculation, ce qui fait grimper les prix. Lorsque la sécheresse est de la partie, l’éleveur fait répercuter les dépenses élevées dues à l’achat des aliments. Dans les deux cas, c’est toujours le consommateur qui en paie les frais et demeure l’unique perdant.”. Ainsi les prix demeurent liés à ces deux facteurs, ils varient, selon la taille du mouton, et restent à l’occasion de la prochaine fête religieuse entre 30 et 60. 000 dinars, alors que le bélier, le préféré des Algériens pour le sacrifice de l’Aïd, est cédé à 75.000 dinars et plus. Des prix qui ne sont plus à la portée des bourses modestes. La viande rouge, elle, reste également inabordable : 1 200 dinars /kg au consommateur et 1 000 dinars au marché de gros au pays du mouton ! Alors qui est derrière ces prix prohibitifs ? Les éleveurs ? Les maquignons ? Ou encore cette main étrangère qui manipule toujours ? Un autre problème expliquant cette hausse est lié au mouvement de contrebande au niveau des frontières. Les villes frontalières de Tébessa, telles que Chréa et Bir El-Ater, constituent une véritable saignée pour le cheptel algérien, selon les échos de la presse. Selon des enquêtes, le mouton algérien, et tout particulièrement les races de Djelfa, de Biskra et d’El-Bayadh, est un label et une marque d’origine contrôlée, mais qui part en Tunisie pour prendre ensuite d’autres destinations où il subit des expériences pour l’amélioration de la race. Telles semblent les raisons de la forte spéculation du prix de mouton, dont certains Algériens ont fini de perdre le gout depuis déjà des années.