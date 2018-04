PRIX DES VEHICULES NEUFS : Vers une forte baisse des couts

L’ancien président de l’Association des constructeurs et des concessionnaires automobiles en Algérie (AC2A) a affirmé que les prix des véhicules automobiles montés en Algérie vont connaître de nouvelles baisses drastiques dans les jours et les semaines à venir. «Les prix vont carrément s’effondrer», a déclaré M. Mohamed Baïri au quotidien arabophone ‘’Echorouk.’’ La campagne de boycott et les décisions du gouvernement ont eu pour effet le recul des prix et il faudra s’attendre à de nouvelles baisses encore plus conséquentes à l’avenir», a jouté le membre de l’AC2A qui a applaudi les mesures prises par les ministères de l’Industrie et du Commerce visant à réguler le marché de l’automobile en Algérie. M. Baïri a accusé – sans les nommer – des concessionnaires d’avoir pratiqué des prix excessifs et d’avoir profité de la rente pour s’enrichir sur le dos de l’Etat et des citoyens, bien qu’ils aient profité des nombreux avantages et facilitations instaurés par le gouvernement pour développer ce secteur. «Les prix des véhicules seront bientôt beaucoup plus bas que ceux en cours actuellement», a assuré encore M. Mohamed Baïri.