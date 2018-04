PRIX DES LOGEMENTS POUR EMIGRES : Le ministre dévoile les couts

Le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, a révélé à Lille en France, les prix des biens de type Logement promotionnel public (LPP) dédiés à la communauté algérienne établie dans l’hexagone. Selon les données fournies par le ministre, l’appartement de type F3 d’une superficie de 80 m² coutera 58 750 euros, alors que le F4 de 100 m² est estimé à 73 400 euros. Cette formule comprend également des appartements de type F5 d’une superficie totale de 120 m² et dont le prix est de 88 000 euros. Le paiement se fera en devise, a précisé M. Temmar. Jusqu’à présent, 16 000 personnes issues de la diaspora se sont inscrites sur ce programme dont 13 963 sont établis en France. Rappelons que les ministres de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, et celui du Travail, M. Mourad Zemali, se trouvent depuis vendredi en France pour animer des journées dédiées à l’habitat et l’acquisition de biens en Algérie. La communauté algérienne établie dans les villes de Lille, Paris, Marseille et Lyon pourront donc s’informer sur les procédures d’acquisition d’un logement LPP.